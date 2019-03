Gurker Visitation überschattet Frühjahrstreffen der Bischöfe

Der Endbericht der Visitation ist bereits in Rom. Die Debatte in Österreich ist damit nicht beendet. Wenn sich Österreichs Bischöfe heute im Schloss Reichenau in Niederösterreich zu ihrer Vollversammlung treffen, dann ist eines klar: Die Päpstliche Visitation in der Diözese Klagenfurt-Gurk wird eines der zentralen Gesprächsthemen sein – auch wenn das Thema auf der Tagesordnung nicht aufscheint.

Die Bischofskonferenz kann die Vorkommnisse in Kärnten nicht mehr als bloßen Konflikt zwischen dem St. Pöltner Bischof Alois Schwarz und seinen Nachfolgern in Klagenfurt rund um Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger abtun. Nicht seit vergangenem Freitag, als das Visitationsteam mit Erzbischof Franz Lackner an der Spitze zu seiner Arbeit Stellung genommen hat.

Da wurde im Hinblick auf die Prüfung der wirtschaftlichen Gebarung unter Bischof Alois Schwarz deutlich gemacht: Das Bistum Gurk sei wirtschaftlich nicht in Gefahr, Kirchenbeiträge seien nicht missbräuchlich verwendet worden. Dennoch müsse der Umgang mit dem bischöflichen Besitz (Mensalgut), über den der Bischof allein entscheiden kann und der nicht der diözesanen Vermögensverwaltung unterliegt, neu geregelt werden – und zwar über die Grenzen von Kärnten hinaus, so der Münchner Kirchenhistoriker Helmuth Pree. Das größte Mensalgut hat übrigens der Erzbischof von Wien, Christoph Schönborn.