Gudenus wegen Verdachts auf Körperverletzung angezeigt

Der Wiener Ex-FPÖ-Vizebürgermeister Johann Gudenus soll vergangenen Donnerstag in eine "Rangelei" in einer Wohnung in der Josefstadt geraten sein.

Zuvor soll Gudenus eine alte Bekannte und eine Freundin in ihre Wohnung begleitet haben. Dort soll plötzlich ein Mann aufgetaucht sein, wie zuerst die Kronen Zeitung berichtete. Laut Gudenus sei der Mann in eine der beiden Frauen verliebt, habe sie aber beide mit dem Umbringen bedroht. Gudenus habe daraufhin versucht zu beschwichtigen, da sei die Situation plötzlich in eine "Rangelei" ausgeartet. Er selbst habe blaue Flecken und Kratzer davongetragen. Im Gespräch mit dem Standard berichtet Gudenus sogar von einem Messer, das im Spiel war.