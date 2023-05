Grundwehrdiener an Genitalien verletzt: 16.000 Euro Schadenersatz

Einem ehemaligen Grundwehrdiener, den 2019 ein Projektil aus einer Waffe eines anderen Soldaten im Genitalbereich getroffen hatte, wurden knapp 16.000 Euro Schmerzengeld und Schadenersatz zugesprochen. Der Mann hatte die Republik Österreich als seinen damaligen Arbeitgeber geklagt und das Geld sowie die Abgeltung für mögliche bleibende Schäden eingefordert, bestätigte sein Anwalt Lorenz Kirschner am Montag entsprechende Medienberichte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

➤ Mehr lesen: Getöteter Soldat in NÖ nahm Cannabis, Ecstasy und Antidepressiva

Der damals 20-jährige Oberösterreicher war in der eigentlich aufgelassenen Mickl-Kaserne in Bad Radkersburg (Bezirk Südoststeiermark) im Einsatz. Am 19. August richtete ein Korporal der Miliz seine vermeintlich entladene Glock gegen den Rekruten und drückte ab. Der Schütze stand wenige Monate später wegen grob fahrlässiger Körperverletzung bereits vor dem Straflandesgericht. Der verletzte Oberösterreicher ging aber auch noch den Weg zum Zivillandesgericht und klagte seinen damaligen Arbeitgeber, die Republik Österreich.