Grüße aus dem Weissensee: Unterwasserbriefkasten in Kärnten eröffnet

Postkarten können in der Tauchschule erworben und im Rahmen einer Schulung oder auch selbstständig abgegeben werden. Die Tiefe ist selbst für unerfahrene Taucher, wenn auch in Begleitung, leicht erreichbar.

Der einzige Briefkasten unter Wasser ist der am Weissensee aber nicht: Laut Wimmer gebe es in Österreich noch einige weitere. Der Unterschied ist aber, dass die Post aus dem Kasten im Weissensee auch tatsächlich bei den Adressaten ankommt. Bei den restlichen Postkästen bleiben die Urlaubsgrüße in der Tiefe liegen.