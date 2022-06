Gruber-Doberer: „Es gibt immer weniger Milchbauern“

Die Milchgenossenschaft NÖ war die Erste, die besonders auf das Tierwohl gesetzt hat. Milch von „glücklichen Kühen“ war der Slogan. Manchmal werde das Ganze aber auch übertrieben.

Leopold Gruber-Doberer: „Wir können natürlich nicht gegen die Konsumenten arbeiten. Aber wir haben ein Grundproblem. Immer weniger Kinder haben eine Oma oder einen Opa, die als Landwirte tätig waren. Das heißt, immer weniger Menschen wissen, wie Landwirtschaft wirklich funktioniert. Aber immer mehr Menschen glauben zu wissen, wie Landwirtschaft funktionieren sollte. Wir wollen immer mehr Tierwohl, wir reden von außen in die Landwirtschaft hinein. Aber das erhöht die Kosten, was sich dann im Preis widerspiegelt. Das wiederum will aber keiner.“