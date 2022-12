Großflächiger Stromausfall am Dienstagabend in Graz

In weiten Teilen von Graz ist es am Dienstagabend zu einem Stromausfall gekommen. Aufgrund einer durchgeschmorten Elektrik bei einem Trafo waren ab kurz nach 21.00 Uhr unter anderem auch Straßenbeleuchtungen und Ampeln betroffen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark in einer Aussendung mit.

Zunächst wurde von einem Brand in einer Trafostation ausgegangen, die Feuerwehr stellte dann jedoch nur eine minimale Rauchentwicklung fest. Um 22.32 Uhr konnte die Ursache des Stromausfalls behoben werden. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus.