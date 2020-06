Großer Protestzug der Ärzte

Ein nicht gerade alltägliches Bild bot sich am späten Donnerstagnachmittag in Klagenfurt: Rund 500 Mediziner aus ganz Kärnten zogen vom Klinikum quer durch die Stadt bis vor das Gebäude der Landesregierung – gehüllt in weiße Ärztemäntel und mit jeder Menge Wut im Bauch, weil die Politik bisher ihrer Forderung nach einer 30-prozentigen Anhebung der Grundgehälter nicht nachgekommen ist.

„ Kärnten ist nur die Lok eines Protestzuges, der durch ganz Österreich fahren wird“, sagt Christian Kotratschek, Oberarzt im Landeskrankenhaus. In Sachen Gehaltsdiskussion hält er fest: „Ich bin Oberarzt auf der Kieferchirurgie, seit 20 Jahren im Haus und beziehe ein Grundgehalt von 2564 Euro.“ „Die Politik muss reagieren, sonst wandern die wenigen Jungärzte ab“, fügt Turnusarzt Alexander Skofitsch hinzu. „Lenkt die Politik nicht ein, wird Kärnten ohne Ärzte sein“, lautet demnach der Spruch, den die Demonstranten skandieren.

„Wir sind es wert“, ist das Motto des Protestzuges. Es wird verbal artikuliert und auf Transparenten verbreitet. Trillerpfeifen und Tröten sorgen für zusätzliche Aufmerksamkeit bei den Passanten. Die Volksmeinung schwankt zwischen Verständnis für einen Berufsstand, der Verantwortung trägt und viele Überstunden schieben muss und Kopfschütteln, dass ausgerechnet die als Großverdiener verrufenen Mediziner mehr Lohn fordern.