Großbrand in steirischer Recyclingfirma

In einer Recyclingfirma in St. Margarethen an der Raab (Bezirk Weiz) brach Samstagabend ein Brand aus. Wie der Bereichsfeuerwehrverband Weiz mitteilte, fing in einem überdachten Außenbereich gelagertes Material Feuer. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, Gefahr für die Umwelt habe jedoch keine bestanden, hieß es.



Neun Feuerwehren standen mit insgesamt 125 Feuerwehrleuten und 20 Fahrzeugen im Einsatz. Sie schafften es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf weitere Gebäude zu verhindern. Die Schadenshöhe und die Brandursache standen am Sonntag noch nicht fest