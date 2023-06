Kitzbühel: Dachstuhl von Bauernhof stand in Flammen

In Kitzbühel ist am Sonntagabend der Dachstuhl eines Bauernhauses in Brand gestanden. Wie Tiroler Medien übereinstimmend berichteten, dürfte das Feuer seinen Anfang in der Scheune genommen haben, die Brandursache war zunächst unklar. Zahlreiche Feuerwehren aus der Region bekämpften den Großbrand und brachten ihn unter Kontrolle. Weder Mensch noch Tier wurden verletzt, ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Gebäude wurde verhindert.

Nach Angaben von Bürgermeister Klaus Winkler gegenüber ORF Tirol haben Zeugen vor dem Ausbruch des Brands einen lauten Knall gehört. Schon kurz darauf hätten Flammen aus dem Dach geschlagen. Der Wohnbereich des Hofes sei glücklicherweise nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.