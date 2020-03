Grenzmanagement in Spielfeld: Binnen Stunden einsatzbereit

Doch logisch ist: Die österreichischen Grenzmanagements werden bei eventuellen Grenzsicherungen im Mittelpunkt stehen. Sämtliche Geräte vom Computer bis zum Fingerabdruckscanner blieben nämlich seit 2016 vor Ort und werden regelmäßig gewartet, außerdem ist die Ausrüstung zum Teil bei Schwerpunktaktionen im Einsatz. Auch die Container sowie Zelte wurden nie abgebaut. Die Systeme könnten deshalb im Notfall binnen Stunden hochgefahren werden, das war unter anderem eine der Botschaften bei der 2018 durchgeführten der Riesenübung „ProBorders“ 2018 in Spielfeld.

Jedes Grenzmanagement neben Spielfeld Nickelsdorf im Burgenland, Brenner in Tirol und Karawankentunnel in Kärnten ist darauf ausgerichtet, bis zu 6.000 Flüchtlinge täglich abzufertigen. Tatsächlich aktiv war bisher nur das System in Spielfeld. Allerdings wurde auch dieses Grenzmanagement erst im Jänner 2016 fertig, also zu einer Zeit, in der die Flüchtlingswelle über die Balkanroute am Verebben war.