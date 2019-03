Graz: Schüler zerkratzten "aus Spaß" 52 Autos

Drei Kinder haben in Graz 52 geparkte Autos mit Steinen und Schlüsseln zerkratzt und einen Schaden von rund 30.000 Euro verursacht. Zeugen hatten die drei Schüler im Alter von sechs, acht und neun Jahren in der vergangenen Woche beobachtet und die Polizei gerufen. Vor den Beamten sagten die Buben, dass sie es "aus Spaß" gemacht haben, teilte die Landespolizeidirektion am Montag mit.

Die Schüler hatten den Lack von Autos in der Kasernstraße, der Willi-Thaller-Straße und der Doktor-Plochl-Straße beschädigt. Vor der Polizei gestanden sie das auch. Nun ergeht ein Bericht an das Jugendamt.