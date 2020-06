Ex-Freundin am Arbeitsplatz erstochen

Die Staatsanwaltschaft Graz ermittelt wegen Mordverdachts, berichtet Sprecher Hansjörg Bacher: Die Tat scheine geplant und nicht im Affekt passiert.

Das würde auch zum nächsten Schritt des mutmaßlichen Täters passen: Er fuhr mit seinem Kastenwagen in die Wetzelsdorfer Straße und zündete ihn an. Während der ersten Einvernahme erklärte der Verdächtige dies so: Er wolle nicht, dass der Wagen während seiner Haft von jemand anderem gefahren werde. Danach stieg er in ein Taxi und stellte sich der Polizei.

Das Obduktionsergebnis lag Mittwoch noch nicht vor, deshalb gab die Justiz keine Details über Tatwaffe oder Anzahl der Stiche bekannt. Der 30-Jährige ist bisher unbescholten und strafrechtlich nie aufgefallen.