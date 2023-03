Verbot von "legalem Gras" HHC: Händler wussten von nichts

Shops überrascht

Dass der HHC-Verkauf bisher in einer rechtlichen Grauzone stattfand, wurde vom KURIER bereits öfter thematisiert. HHC wirkt psychoaktiv, macht also „high“. Weil die Produkte allerdings weniger als 0,3 Prozent des illegalen Wirkstoffs THC enthalten, konnte es bisher ohne Probleme verkauft werden. Und so erfreute sich HHC in den vergangenen Monaten auch immer größerer Beliebtheit. Viele der über 300 Unternehmen, die in Österreich legale Cannabis-Produkte verkaufen, nahmen HHC ins Sortiment auf.

Als der KURIER am Mittwoch Shops in ganz Österreich anrief, zeigte man sich überall gleichermaßen fassungslos: „Wir haben davon selbst erst heute aus den Medien erfahren. Wir müssen sehen, ob da noch etwas zu machen ist“, heißt es etwa bei „Unser Kraut“ in Seefeld in Tirol.

Genauso schaut es auch in Wien aus. Bei „Meet&Weed“ fürchtet man, dass man Mitarbeiter entlassen muss. Eine Frist, um die bereits gekaufte Ware an die Kunden zu bringen, gibt es nicht. Laut Gesundheitsministerium sei die Wirtschaftskammer informiert worden, diese Info erreichte die Händler aber scheinbar nicht.