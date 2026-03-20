Graffiti bei der ÖBB: Kosten sinken trotz steigender Fallzahlen

Die Kosten der ÖBB für die Beseitigung von Graffitis an Zügen und Bahnhöfen haben sich im vergangenen Jahr mehr als halbiert. Betrug die Schadenssumme 2024 noch 4,5 Millionen Euro, waren es 2025 2,2 Millionen Euro.

Grund dafür sei eine optimierte Sicherheitsstrategie, erklärte das Bundesunternehmen am Freitag. Dennoch sind die Fälle 2025 weiter gestiegen. Daher machten die ÖBB auf Sicherheitsrisiken für Fahrgäste, aber auch für die Sprayer selbst aufmerksam.

Videoüberwachung

Teil der Sicherheitsstrategie sei eine enge Zusammenarbeit mit der Polizei und präventive Maßnahmen wie bauliche Zäune, geschultes Sicherheitspersonal und Videoüberwachung. Den Sprayern werde dadurch immer weniger Zeit und Raum gelassen. 2024 konnten 28 Täterinnen und Täter überführt werden, 2025 soll „die Erfolgsquote auf diesem hohen Niveau“ geblieben sein. Die zu reinigende Fläche an Zügen sei um rund 28 Prozent auf 37.701 Quadratmeter geschrumpft.

Allerdings sind laut den ÖBB die Fälle von 2.710 Beschmierungen im Jahr 2024 auf 2.859 im Jahr 2025 gestiegen. Man dokumentiere und zeige jeden Fall an, denn „Graffiti ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat, die das Eigentum der Steuerzahler schädigt“, hieß es von den ÖBB.