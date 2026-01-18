22-Jähriger mit Spraydosen: Verdacht auf illegales Graffiti bei Zugwaggons

In den frühen Morgenstunden des 17. Januar 2026 wurde ein 22-jähriger Deutscher im Bereich abgestellter Zugwaggons in Wien-Favoriten von einem aufmerksamen ÖBB-Mitarbeiter angehalten.

Der Mitarbeiter bemerkte den Mann gegen 3:00 Uhr in der Nähe mehrerer mit Graffiti beschädigter Waggons und alarmierte umgehend die Polizei. Bei der Kontrolle durch die Beamten wurden beim Tatverdächtigen mehrere unbenutzte Spraydosen gefunden.