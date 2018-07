Goodball: Kicken und Konzerte für Kohle

In den vergangenen Jahren hat sich die Art der Projekte in eine ganz bestimmte Richtung entwickelt. Vor allem seit 2015 stehen die meisten Vorschläge im Zeichen der Migration. „Das Thema Asyl und Flüchtlinge ist auch an uns nicht spurlos vorbei gegangen. Projekte dafür gab es zwar auch schon am Beginn der Veranstaltung, aber jetzt ist es mehr geworden“, erklärt Aichberger.

Ein Grund mehr für die beiden Organisatorinnen, warum „Goodball“ so wichtig ist. Man kann damit auch ein klares Statement setzen. Als politische Aktivistinnen sehen sie sich deswegen aber nicht. „Wir wollen helfen, wo wir können“, fasst Schlögl das Projekt zusammen.