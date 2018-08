Glyphosat vergiftet Klima der rot-türkisen Kärnten-Koalition

Kaiser will weiter im fremden Agrarressort agieren. „Die Frage nach der Referatseinteilung sollte bei einem so wichtigen Thema nicht oberste Priorität haben“, lässt er ausrichten. Der Landeshauptmann hatte im Dezember auch eine Sachverhaltsdarstellung gegen „Unbekannte Täter“ bei der Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt eingebracht. Der Akt ging nach Wien, wo wegen des Verdachts der Umweltgefährdung Ermittlungen aufgenommen wurden. Diese seien abgeschlossen, eine Sachverhaltsdarstellung an die Oberstaatsanwaltschaft Wien geschickt worden, darf die StA Wien keine Details erläutern.