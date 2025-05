Gletschersturz in der Schweiz: Auch heimische Berge in Bewegung

„Es ist bei aller Dramatik auch eine Erfolgsgeschichte , dass dieses Ereignis frühzeitig erkannt und richtig eingeschätzt wurde“, sagt Ludwig Fegerl, Leiter der Landesgeologie in Salzburg , wo es in der jüngeren Vergangenheit ebenfalls immer wieder zu großen Felsstürzen gekommen ist. „Aber in der Dimension nicht vergleichbar “, sagt Fegerl.

Im Wallis seien die Voraussetzungen auch ganz andere als in Salzburg. „Da haben wir einen Riesenhöhenunterschied zwischen dem Talboden und den Gipfeln von teilweise bis zu 2.500 Höhenmetern“, erklärt der Landesgeologe. Die Massen, die bei einem Abbruch in Bewegung kommen können, und die damit verbundene Wucht, sei eine andere.

Auch in Salzburg gebe es immer wieder Felsstürze auf Gletscher, die kleinere Schnee-Gerölllawinen auslösen. Aber das passiere „üblicherweise in den hintersten Talbereichen, also in der Regel in alpinem Ödland“.

"Gut im Auge"

Und die Bereiche, wo es Nutzungskonflikte geben kann – also etwa bei Kraftwerken, Skigebieten oder Hütten –, „haben wir in der Regel gut im Auge“. Manche Berge werden mit Sensoren dauerüberwacht. Außerdem versuche man, „flächendeckend mit Satellitenüberwachung größere Oberflächenveränderungen aufzuzeichnen“, so Fegerl.