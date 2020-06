Gift in Milch: Behörden nahmen Warnungen nicht ernst

Die Bewohner in der Region sind stark verunsichert. „Der Informationsfluss fehlt“, sagt am Donnerstag Klein St. Pauls Bürgermeister Hilmar Loitsch ( SPÖ) beim KURIER-Lokalaugenschein. Welcher Betrieb belastet ist, können selbst die Landwirte nicht beantworten. „Uns informiert kein Mensch“, sagt Peter Krenn. Er steht gemeinsam mit Burkhart Gruber und Michael Moser bei der Milchsammelstelle in Wieting und wartet auf den Milchwagen. Doch der kommt heute nicht.