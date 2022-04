Gezerre um Hannibal-Inszenierung in Sölden

Um die für Freitagabend angesetzte, szenische Darstellung der Alpenquerung des Feldherren Hannibal, die seit dem Jahr 2001 auf rund 3.000 Metern Seehöhe auf einer Piste im Tiroler Sölden aufgeführt wird, gibt es ein beträchtliches Gezerre. Bis dato liegt unter anderem kein rechtskräftiger naturschutzrechtlicher Bescheid vor. Der Landesumweltanwalt sah nicht sich mit einer Beschwerde am Zug, sondern Politik und Behörde müssten entscheiden.

Der Veranstalter will an dem Event festhalten. Das Land beschränkte sich auf APA-Anfrage Mittwochabend vorerst auf die Darstellung der rechtlichen und behördlichen Voraussetzungen. Der positive, naturschutzrechtliche Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Imst - dabei geht es etwa um die Verwendung von Kraftfahrzeugen wie Pistenbullys, Motocrossmaschinen und Skidoos - sei am 5. April ergangen und habe eine vierwöchige Rechtsmittelfrist zur Folge. Diese läuft also bis nach dem "Gletscherschauspiel Hannibal" an diesem Freitag. "Sollte innerhalb dieser Frist kein Rechtsmittel erhoben werden, ist der ergangene Bescheid rechtskräftig", hieß es. Man habe es derzeit also mit einem rechtswirksamen Bescheid zu tun, der noch nicht in Rechtskraft erwachsen sei. Rechtskräftig werde er nur bei Rechtsmittelverzicht bzw. Auslaufen der Frist.

Unklarheiten

Unklar blieb vorerst, ob der Landesumweltanwalt mit einer Beschwerde vor dem Event ebendieses noch stoppen könnte. Sollte dieser eine Beschwerde gegen den Bescheid einreichen, gebe es keine "rechtsgültige Bewilligung", sagte Tirols LHStv. und Umweltlandesrätin Ingrid Felipe der "Tiroler Tageszeitung". Die aufschiebende Wirkung sei von der Behörde zudem nicht dezidiert ausgeschlossen worden, hieß es in dem Bericht.