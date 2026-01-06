Gewalt ist gelernt – und fast immer männlich

Wenn in Österreich wieder ein Femizid geschieht, richtet sich der Blick rasch auf Frauenhäuser und Opferschutzeinrichtungen. Doch wer verhindern will, dass Männer gewalttätig werden, muss dort ansetzen, wo Gewalt entsteht: bei Männern – und bei den Bildern von Männlichkeit, die sie prägen. Das sagt Erich Lehner, Psychotherapeut und Vorsitzender des Dachverbandes der Männerarbeit in Österreich (DMÖ). Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit Geschlechterrollen. Seine zentrale These: Gewalt ist ein männliches Lernmuster. Und weil sie erlernt ist, kann sie auch verlernt werden. Lehner betont, dass Männerarbeit kein Schonraum für gekränkte Befindlichkeiten sei. „Wir arbeiten mit den Themen und Verletzlichkeiten von Männern, aber wir blenden ihre Privilegien nicht aus“, sagt er. „Männerarbeit darf nicht zur Rückkehr eines alten patriarchalen Modells missbraucht werden.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © DMÖ Psychotherapeut Erich Lehner

Für ihn geht es um Beziehungsfähigkeit – und um Verantwortungsübernahme. Viele Männer suchen jedoch erst Hilfe, wenn sie von außen dazu gezwungen werden. Nach einem Betretungsverbot müssen sie sechs Stunden Gewaltprävention absolvieren; für viele reicht das, für manche braucht es aber ein einjähriges Anti-Gewalt-Training. Warum Gewaltprävention wirkt, erklärt Lehner so: „Aggressionen sind nicht angeboren. Gewalt ist ein erlerntes Verhalten. Wenn ich einmal gelernt habe, Gewalt als Mittel einzusetzen, dann reicht ein Reiz, der mich triggert. Aber Gewalt kann sich nur dort abbauen, wo sie entstanden ist: in sozialen Beziehungen. Indem jemand zuhört, kritisch hinterfragt und Alternativen anbietet.“ Frauen suchen häufig Hilfe, weil sie unter struktureller Benachteiligung leiden. Männer hingegen seien selten herausgefordert, sich zu verändern. „Frauen gehen aus Leidensdruck in Therapie. Männer leiden nicht in diesem Sinne, denn ihr System wird nicht in Frage gestellt.“ Rollenbilder würden nicht durch Moral verändert, sagt Lehner, „sondern durch Strukturen“.

Das letzte Wort Ein Befund aus mehreren Studien – unter anderem aus Norwegen – zeigt besonders klar, wie Gewalt entsteht. Untersucht wurde, wer in einer Beziehung das letzte Wort hat, der sogenannte Final Say. Die Ergebnisse sind eindeutig: Am wenigsten Gewalt gibt es dort, wo Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Steigt die Ungleichheit in der Partnerschaft, so steigt auch das Risiko: Wenn die Frau entscheidet, gibt es mehr Gewalt; am höchsten ist die Gewalt in Haushalten, in denen der Mann entscheidet. Ein ähnliches Muster zeigt sich beim Einkommen. Paare mit ungefähr gleichen Einkommen haben am wenigsten Gewalt. Verdient die Frau mehr, steigt das Risiko – und am höchsten ist es, wenn der Mann deutlich mehr verdient. Das liege am tradierten Versorgerbild. „Männer erleben das Einkommen der Frau dann als Status- oder Kontrollverlust“, sagt Lehner.

Caring Masculinity Die Alternative zum Dominanzmodell ist die „Caring Masculinity“ – eine sorgende, beziehungsorientierte Männlichkeit, die auf Augenhöhe funktioniert. Sie setzt auf Verantwortung, emotionale Offenheit und geteilte Aufgaben. „Damit ein Mann Fürsorge leben kann, muss er bereit sein, Gefühle zu zeigen, Verantwortung zu teilen und Beziehungen als wechselseitig zu begreifen“, sagt Lehner. Interdependenz, wie er es nennt, meint: „Wenn es mir schlecht geht, lehne ich mich an – und umgekehrt genauso.“ Das sei das Gegenteil des alten Modells, in dem die Frau jemanden sucht, an den sie sich anlehnen kann, und der Mann jemanden, der ihn bewundert. Um Caring Masculinity zu verankern, brauche es strukturelle Veränderungen: halbe-halbe bei Care-Arbeit, gleiche Einkommen, Väterkarenz, frühe Geschlechterbildung, die stereotype Rollenbilder aufbricht. „Wir müssen Männlichkeit neu denken. Nicht als Dominanz, sondern als Beziehung“, sagt Lehner.