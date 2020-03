Gestrandete Österreicher warten auf den Flieger in die Heimat

Die Schulen haben zwar geschlossen, aber die Straßen sind voll. Die Menschen sitzen in den Kneipen, küssen und umarmen sich.

In Österreich ist diese Szenerie dieser Tage kaum vorstellbar – im Kamerun ist sie Normalität. „Ich habe solche Angst und will hier einfach nur raus“, sagt Julienne Hartig. Die pensionierte Krankenschwester aus Traun (OÖ) sitzt nach einem Familienbesuch in Bafoussam im Westen des Landes fest, nachdem das Land am 18. März ohne Vorwarnung die Grenzen dichtgemacht hat.

Die 62-Jährige hat eine Autoimmunschwäche und ist an der Grippe erkrankt. „Immer wieder werden Wasser und Strom abgedreht, die hygienischen Bedingungen sind schrecklich. Wenn Corona hier ausbricht, sind wir verloren“, sagt Hartig.

Am 3. April wäre ihr regulärer Flug zurückgegangen, sie hat versucht, ihn vorzuverlegen. Es hat nicht geklappt. Es sei schwierig gewesen, das Außenministerium, die Botschaft in Abuja ( Nigeria) oder das Honorarkonsulat in Jaunde zu erreichen. Noch Freitagnachmittag hieß es aus dem Ministerium: „Wir sind mit mehreren Österreichern im Kamerun in Kontakt, können derzeit aber nichts für sie tun.“ Am Abend dann die Erleichterung: Der österreichische Botschafter in Nigeria berichtet von Rückholaktionen der Deutschen, eventuell sitzt auch Julienne bald in einen dieser Flieger.