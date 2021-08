Gesichtserkennungssoftware: Mit Hightech gegen (Klein-)Kriminelle

Dessen ungeachtet sieht Datenexperte Lohninger einen massiven Eingriff in die Grundrechte. Auch weil ein derartiger Algorithmus seiner Einschätzung nach Diskriminierung begünstigen könne. „Maschinen lernen und können so eine ethnische Bias entwickeln.“ Gemeint ist damit, dass das Programm verstärkt nach Merkmalen Ausschau hält, die in der Vergangenheit zu Treffern geführt haben. Konkret etwa die Hautfarbe oder Gesichtsbehaarung.

Das BMI betont in diesem Zusammenhang, dass ohnehin nur Daten aus der „erkennungsdienstlichen Evidenz“ abgeglichen werden. Darin seien Personen gespeichert, die im Verdacht stehen, gerichtlich strafbare Handlungen begangen zu haben oder diese begangen haben. Aktuell beinhaltet die Datenbank 640.000 Personen. Wie aus der Anfrage hervorgeht, wurden mit dem Bildabgleich seit 2019 immerhin 16 Mord-, 100 Raub- sowie zwölf Terrorverdächtige identifiziert.