Gery Keszler: „Ich habe auf ein Wunder gehofft“

Fürchten Sie sich vor dem Moment, wenn die Lichter beim Life Ball ausgehen?

Noch kann ich mir diese Situation nicht ausmalen, aber ich werde lernen damit umzugehen. Für den Life Ball habe ich mein letztes Hemd gegeben. Ich habe auch keine finanziellen Rücklagen und keine Zukunftspläne. Die Sinnhaftigkeit der Sache treibt mich an. Diese habe ich den vergangenen Monaten leider resignierend in Frage stellen müssen. 50 Prozent der Gesamteinnahmen sind für den Aufwand verwendet worden. 50 Prozent gingen als Reinerlös an die Organisation, um Projekte zu finanzieren. Wenn der Event aber immer teurer wird, geht das auf Kosten der Projekte. Wenn die Relationen so verschoben werden, dann geht das Ganze in Richtung Selbstdarstellung, und das braucht keiner.

Auch Gery Keszler steht vor einem Neuanfang?

Ich freue mich auf die Zeit, ein bisschen durchatmen zu können. Das letzte Jahr war Raubbau an meinem Körper, ich habe zugenomme, fühle mich geschwächt. Jetzt will ich nur gut zu mir selber sein. Aber keine Angst, ich werde nicht Bauer im Burgenland. Wenn man so will, bin ich wieder am Markt.

Was war der emotionalste Moment bei Life Ball? Ihr persönliches Outing, dass Sie sich als junger Mann infiziert haben?

Es gab viele emotionale Momente. Das war eine spontane Aktion, weil ich von der Oberflächlichkeit betroffen war. Wenn du den Präsidenten von UNAIDS in Wien hast, der eine Botschaft anbringen will und das Publikum eine Minute still sein müsste, aber das nicht tut, dann ist das frustrierend Es waren einfach die Geister, die ich rief. Der Ball basiert darauf, das Leben zu feiern und glamourös zu sein. Spaß und Lebensfreude spielen eine große Rolle. Da bin ich gerne dabei. Aber wenn es in blanke Oberflächlichkeit übergeht, werde ich emotional.

Es klingt schon mehrmals durch, dass Sie die Oberflächlichkeit des Balls gestört hat. Gesetzt den Fall, Sie könnten die 26 Jahre zurückdrehen: Würden Sie den Event anders aufsetzen?

Der Ball ist ein Konzept, das nach wie vor Berge versetzt. Deswegen finde ich den Ball in seiner Dimension, in seiner Qualität, in seiner Ausrichtung richtig und wichtig. Wir wollten nur nicht auf diese eine Nacht reduziert werden.

Aber das ist nicht gelungen ....

Das ist richtig. Ein gutes Beispiel ist das Life+ Celebration Konzert. Jedes Mal stehen Netrebko, Kaufmann & Co. auf der Bühne. Aber weil es in der Nacht vor dem Life Ball stattfindet, passiert es mehr oder weniger unbeachtet. Der Life Ball überstrahlt selbst diese außergewöhnliche Veranstaltung.

Helmut Zilk hat Ihnen den Ball 1993 ermöglicht. Michael Häupl hat den Ball weiter getragen. Jetzt ist Michael Ludwig das erste Jahr Bürgermeister. Orten Sie nun eine andere Haltung gegenüber dem Life Ball ...

Ich bin Helmut Zilk für seinen Mut extrem dankbar, dass er vor 27 Jahren das Rathaus für so einen Ball geöffnet hat. Er hatte auch die Vision, dass dieses Pflänzchen wachsen wird. Denn er hatte selbst eine Armada an Zweiflern an seiner Seite. Michael Häupl hat es dann über zwei Jahrzehnte weitergetragen. Über den neuen Bürgermeister kann ich zu wenig sagen. Ich hatte nur einen einzigen offiziellen Termin für mein Anliegen.

Gibt es noch eine Hoffnung, dass nun eine Welle der Solidarität entsteht und der Life Ball weitergeht?

Den Life Ball wird es nicht mehr geben. Für das Fundraising gibt es momentan eine Welle der Solidarität, sodass wir die internationale Projekte ein weiteres Jahr unterstützen können. Das ist eine schöne Nachricht für mich und mein Team. Es sind wohlhabende Freunde, die aus eigener Tasche nicht unwesentliche Beträge spenden wollen.