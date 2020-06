Gerichtsmedizin ist bald tot: Nachwuchs fehlt

Der Report der Gesellschaft für Gerichtsmedizin klingt wie ein Hilfeschrei. "Von Österreich ist die Welt gerichtsmedizinisch ,besiedelt‘ worden", erklärte deren Präsident Walter Rabl von der Universität Innsbruck am Freitag bei der Präsentation. Jetzt drohe man, "zur ,Bahre‘ der Gerichtsmedizin" zu werden. Die gesammelten Daten und Experten-Interviews bestätigen den Befund: Seit 2008 sind nur vier Ärzte für Gerichtsmedizin ausgebildet worden. In Österreich sind derzeit 30 Fachärzte als Sachverständige und 18 an den Unis tätig. Der Nachwuchs fehlt. Schuld sei die niedrige Bezahlung (2400 Euro brutto an einer Uni) und die Streichung des Kapitels "Rechtsmedizin" in der Ärzteausbildung.