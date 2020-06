Gemeindewahl in Kärnten: "Die Hackl‘n fliegen tief"

Betrachtet man den weiblichen Anteil an Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl in Kärnten am 1. März 2015, so handelt es sich offensichtlich nicht um den Traumjob für Frauen. Familiäre Verpflichtungen sowie eine gewisse Toleranz für die mitunter harte Gangart in diesem Geschäft werden als Begründung angegeben.

Insgesamt bewerben sich 432 Personen für die Bürgermeistersessel in den 132 Gemeinden – davon allerdings nur 35 Frauen. Aktuell sind in Kärnten lediglich drei Bürgermeisterinnen aktiv: Sonya Feinig ( SPÖ) in Feistritz im Rosental, Christine Ploner ( SPÖ) in Dellach im Gailtal sowie Marialuise Mittermüller ( FPÖ) in Steindorf am Ossiachersee.

Feinig, die seit 2004 in Feistritz regiert, ist Mutter dreier Kinder. "Der Job ist zeitintensiv und man versteht, dass sich nicht viele Frauen dafür entscheiden. Ich habe Glück, dass mein Mann mitspielt und mir Arbeit abnimmt. Planen darf man nichts, denn an den Abenden und Wochenenden bin ich unterwegs", sagt Feinig.

Die SPÖ-Politikerin hatte 2009 keinen Gegenkandidaten und muss sich heuer gegen Anton Schweiger ( FPÖ) behaupten.