Gemeinden lassen Unternehmen Pleite gehen: 700 Mitarbeiter betroffen

„Die Entscheidung war in den Händen der Gemeinden als Mitglieder des Tiroler Gemeindeverbandes“, beurteilte indes Landeshauptmann Mattle auf APA-Anfrage die Lage. Das Land habe sich „mehr eingebracht, als es müsste, weil uns die Unterstützung der Gemeinden und die Zukunft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GemNova am Herzen liegen“, so Mattle in Anspielung auf jene 1,5 Millionen Euro, die das Land dem Unternehmen - unter Bedingungen - zur Verfügung stellen wollte.

"Kapitel GemNova geschlossen"

Mit der Entscheidung des Gemeindeverbandes sei „das Kapitel GemNova für das Land geschlossen.“ Man werde sich jedenfalls „in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern“, versprach der Landeschef.