Gemeinden als Helfer bei Integration von Flüchtlingen

„Es ist frustrierend, was wir Ehrenamtlichen erleben. Im Kleinen funktioniert es so gut, wir hätten schöne Erfolge. Doch es wird so gegen uns gearbeitet“, sagt Barbara Kreuzer vom Flüchtlingsnetzwerk Connect Mödling.

Die Gefühle der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer in den Gemeinden pendelt zwischen Stolz und Verbitterung. Das ergab eine Sora-Online-Befragung von 630 Personen im Mai und Juni zum Thema „Integration von geflüchteten Menschen in Österreichs Gemeinden“ im Auftrag des Vereins „Menschen. Würde. Österreich“.

Und die funktioniere, so der Tenor. Vor allem Dank der Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung und Angeboten wie Schulen, Sprachkursen, Patenschaften sowie dem Engagement anderer Flüchtlinge, Sportvereinen oder der Pfarrgemeinde. Und, wie in Mödling, kann das durchaus Auswirkungen auf die Gemeinde selbst haben. „Ohne die Arbeit von Connect und ohne die Flüchtlinge, hätten wir unser Vereinslokal zugesperrt“, berichtet ASKÖ-Vorsitzender und SPÖ-Stadtrat Stephan Schimanowa.

Handlungsbedarf sehen die Befragten aber in Sachen Arbeit, Beschäftigung und Asylverfahren. So bereiten 77 Prozent die lange Dauer der Verfahren Sorgen, 54 Prozent ortet große Schwierigkeiten, aufgrund der Mindestsicherungskürzungen. Vielmehr fordern sie die Integration am Arbeitsmarkt und mehr Kursangebote. Wie auch die Helfer von Connect Mödling berichten, sehe die Zivilgesellschaft das Potenzial der Flüchtlinge. 84 Prozent erklärten bei der Befragung, dass dieses durch die Abschiebung gut integrierter Flüchtlinge verloren gehe.