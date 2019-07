Geld für Endlagerung von Atommüll geboten

Jede tschechische Gemeinde soll rund 39.000 Euro erhalten. Der Betrag sei allerdings nur ein Bruchteil jener Summe, die die Bürgermeister schon in der Vergangenheit für Gespräche kassieren hätten können. Wirtschaftsminister Karel Havlicek will jetzt rasch den gesetzlichen Rahmen für Entschädigungen schaffen, um ab 2021 Zahlungen an die Kommunen ermöglichen zu können.

War noch vor Kurzem davon die Rede, dass bis nächstes Jahr die Anzahl der möglichen Standorte auf vier reduziert wird und bis 2025 der endgültige Baugrund feststehen soll, geht man bereits von einer erneuten Verschiebung um mindestens ein weiteres Jahr aus. Allerdings halten die Tschechen nach wie vor an der Inbetriebnahme des Endlagers ab 2065 fest.

Das Problem der tschechischen Regierung: „Die betroffenen Gemeinden sind inzwischen sehr skeptisch und wollen keinen Verhandlungsprozess ohne Spielregeln“, sagt Patrizia Lorenz, Atomkraft-Expertin bei der Umweltorganisation „ Global 2000“. Seit die tschechische Agentur für atomare Müllentsorgung namens „Surao“, ohne Kriterien nennen zu wollen, um Genehmigungen für geologische Untersuchungen aller Standorte angesucht hat, sei das Vertrauen in vielen Gemeinden verspielt. Trotzdem zögere die Regierung nach wie vor, das versprochene Gesetz für die Einbindung der betroffenen Gemeinden zu beschließen, sagt Lorenz.