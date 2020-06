Geistig abnorme Täter: Das "zumutbare Restrisiko"

Die lebensgefährliche Vernachlässigung eines 74-jährigen Häftlings in der Justizanstalt Stein im Frühjahr 2014 hat Missstände im Maßnahmenvollzug aufgedeckt: Immer mehr geistig abnorme Rechtsbrecher sitzen immer länger in geschlossenen Anstalten. Sie werden von nicht dafür geschulten Justizwachebeamten verwahrt statt therapiert. Die von Justizminister Wolfgang Brandstetter eingesetzte Expertenkommission aus Kriminologen, Gefängnischefs, Kriminalsoziologen und Psychiatern hat nun einen 80-seitigen Reformbericht vorgelegt. Und der hat es in sich.