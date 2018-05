Geisterjäger: Eine Nacht im Spukschloss

2004 sei es zu einem Fehlalarm im Schloss gekommen, da hätten zwei Polizisten den Spuk das erste Mal miterlebt und Pfefferspray gegen die herumgeisternde Gräfin Salamanca eingesetzt. Peinlich und daher in keinem Polizeiprotokoll vermerkt. Vor zehn Jahren machten sich Medien, Parapsychologen und „Ghostbusters“ ein Bild von den Vorgängen. Geräusche, Kraftfelder, die Kirchturmuhr läutet und der Lift fährt, obwohl die Stromzufuhr gekappt wurde. Vielleicht lag es an den Gebeinen der Familie, die in Bananenkisten im Spittaler Stadtarchiv gelagert waren? Der einstige Bürgermeister Gerhard Köfer, heute Parteichef des Team Kärnten, ließ sie 2011 bestatten – um den Spuk zu beenden.

Köfer will sich nun selbst eine Meinung bilden, er ist mit seiner Frau Evelyn dabei, als Prasch im zweiten Stock des Schlosses Porcia zum Lokalaugenschein lädt. Auf dem Weg zum Fürstenzimmer, in dem Gräfin Salamanca auf einem Bild verewigt ist, werden drei Türen versperrt. Dreifach eingesperrt in einem Geisterschloss. Es ist stockfinster. Alle sitzen, niemand regt sich – der Boden aber sehr wohl, er bebt spürbar. Kein Auto fährt vorbei, die Kristallluster bewegen sich nicht. Der Boden wackelt weiter. Sicher Einbildung.