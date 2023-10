Geflohener Häftling stellte sich nach 23 Jahren in Salzburg

23 Jahre nachdem er von einem Freigang nicht zurückgekehrt war, hat sich ein Häftling in der Stadt Salzburg gestellt. Der 47-jährige Wiener war wegen eines Eigentumsdelikts zu 15 Monaten Haft verurteilt worden, von denen er erst die Hälfte abgesessen hatte. Im Jahr 2000 nutzte er einen Freigang aus der Justizanstalt Leoben zur Flucht. Nun kehrte er reumütig zurück und trat den Rest seiner Strafe an. In den vergangenen Jahren hat er in Deutschland im Gastgewerbe gearbeitet.