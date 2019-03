Gastein will nach der Pleite Wohnungen statt leerer Appartements

Die Millionenpleite einer Appartment-Anlage in holländischem Besitz soll für die Gemeinde Bad Gastein einen positiven Ausgang bringen. Bürgermeister Gerhard Steinbauer hofft, dass die 32 seit elf Jahren leer stehenden Appartements in sechs Baukörpern zu Wohnungen für Einheimische umgebaut werden können. „Ich würde das für die beste Lösung halten“, sagt Steinbauer zum KURIER. „Wir sind nicht mit Bauland gesegnet.“ Ob der Plan aufgeht, liegt an den Gläubigern der insolventen Gesellschaft.

Der nunmehrige Konkurs kam für den Bürgermeister nicht überraschend: „Es hat seit zwei, drei Jahren keinen Kontakt mehr gegeben“. Die Projektmanagement Ferienpark Gastein GmbH hat am Montag mit einer Überschuldung in der Höhe von knapp zehn Millionen Euro Konkurs angemeldet. Die Gesellschaft hatte im Ortsteil Bad Bruck hochtrabende Pläne. Ursprünglich sollten mit dem Ferienpark 680 Betten für den Ganzjahres-Tourismus geschaffen werden. Im ersten Teil 160 Betten und im zweiten Teil zwölf Häuser mit 520 Betten.