Gasgriller explodierte: Mann (41) erlitt schwerste Verbrennungen

Ein 41-Jähriger hat am Montagabend in Sulz (Bez. Feldkirch) bei der Explosion eines Gasgrills in einem Zimmer schwerste Verbrennungen erlitten. Das im Keller eines Mehrparteienhauses gelegene Wohnzimmer stand sofort in Vollbrand, so die Polizei.

Der 41-Jährige schaffte es trotz seiner Verletzungen sich ins Freie begeben, drei Bewohner oberer Etagen wurden von der Feuerwehr mit einer Schiebeleiter vom Balkon gerettet. Ein Feuerwehrmann erlitt eine leichte Brandverletzung.

