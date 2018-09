Ganzer Gemeinderat steht am Pranger

Breschan wandte sich an die Gemeindeaufsicht, die seine Sicht der Dinge in Form eines Rechtsgutachtens bestätigte. Und dieses übermittelte der Kontrollausschussobmann der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. „Wir ermitteln wegen des Verdachts des Amtsmissbrauches in 29 Fällen“, erklärt Staatsanwaltssprecher Markus Kitz. Daher habe man die Aufhebung der Immunität des Gemeinderats und Landtagsabgeordneten Herwig Seiser beantragt. Dieser Formalakt erfolgte am Donnerstag.