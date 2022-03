Gams „Miriam“ gesellte sich zu den Böcken am Kapuzinerberg

Der Pulk an Menschen war „Miriam“ dann doch nicht geheuer. Sie ignorierte das im Beisein des Bürgermeisters und zahlreicher Journalisten geöffnete Gatter und blieb vorerst im Gehege. Immerhin war sie aber nicht fotoscheu, schließlich war sie der Star des Tages: Die zweijährige Gams wurde am Dienstag auf dem Kapuzinerberg in der Stadt Salzburg ausgewildert.

Die Geiß stammt aus einem Zoo im deutschen Karlsruhe und soll für frisches Blut in der kleinen Gamspopulation am Stadtberg sorgen. Und vielleicht schon kommendes Jahr für Nachwuchs, denn „Miriam“ ist zur Brunftzeit im November wohl schon alt genug für Avancen eines Bockes.