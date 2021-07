G7-Gipfel: Abfangübung über Salzburg

Es sah dramatisch aus, war aber nur ein Manöver: Eine Pilatus PC9-Propellermaschine wurde zunächst von deutschen Eurofightern abgefangen und über die Staatsgrenze nach Salzburg gelotst. Dort wurde die einmotorige Maschine an zwei Saab 105 des Österreichischen Bundesheeres übergeben, die das Flugzeug schließlich zur Landung am Salzburger Flughafen zwangen. Anlass des Spektakels war eine Abfangübung, die am Donnerstag anlässlich des G7-Gipfels in Bayern Anfang Juni von der österreichischen und deutschen Luftwaffe an der Staatsgrenze gemeinsam durchgeführt wurde.