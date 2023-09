Fußgängerin in der Steiermark von Pkw erfasst und getötet

Eine Seniorin, die als Letzte einer Reisegruppe auf Höhe eines Gasthauses die Straße überquert hatte, ist am Mittwochabend in Rohrbach an der Lafnitz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) von einem Pkw erfasst worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlitt die 78-Jährige schwere Kopfverletzungen, denen sie an Ort und Stelle erlag.