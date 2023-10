Fußgänger nach Unfall mit Pkw in der Steiermark gestorben

Ein Fußgänger, der am Samstag in Zeltweg von einem Pkw erfasst und verletzt wurde, ist am Sonntag im LKH Murtal verstorben, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte.

Der 89-jährige Mann hatte die Fahrbahn der Hauptstraße nahe eines Schutzweges überquert. Ein 73-Jähriger konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß den Fußgänger zu Boden. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt, auch Alkoholtests verliefen bei beiden Personen negativ.