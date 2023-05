Fußgänger in Graz von Lkw überrollt: Lebensgefährlich verletzt

Ein Fußgänger ist am Freitagnachmittag in Graz von einem Lkw überrollt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall in einem Haltestellenbereich in der Triesterstraße.

Der 50-jährige Fußgänger dürfte versucht haben, die Fahrbahn vor dem Lkw zu überqueren. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte hohes Verkehrsaufkommen und Kolonnenverkehr.

Notoperation

Der Lkw war laut Zeugen sehr langsam unterwegs. Der Lenker hielt umgehend an, als er den Unfall bemerkte. Der Fußgänger wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Roten Kreuz ins Landeskrankenhaus Graz gebracht und dort notoperiert.

Er war am Samstag nicht vernehmungsfähig. Die Ermittlungen zu dem Unfall werden fortgeführt.