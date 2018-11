Fußballer Taboga: "Habe um mein Leben gefürchtet"

Der ehemalige Fußballprofi könnte bald wieder im Verein die Schuhe schnüren – und er berichtet von dem Moment, als er in einem Wald bedroht wurde.

KURIER: Es ist fünf Jahre her, seit Ihr Fall um die Spielmanipulationen publik wurde. Wie hat sich Ihr Leben seitdem verändert?

Dominique Taboga: Mein Leben hat sich seit meinem fünften Lebensjahr nur um den Fußball gedreht. Also hat sich mein Leben komplett verändert. Aber nicht nur beruflich, sondern auch privat, da fast mein ganzer Freundeskreis aus dem Fußball kam. Trotzdem bin ich jetzt sehr glücklich und es geht auch ohne den Fußball.

Dem Fußball haben Sie aber nicht komplett abgeschworen?

Ganz ohne Fußball geht es nicht, denn ich verfolge noch immer sehr interessiert das Geschehen. Außerdem spiele ich noch hobbymäßig mit Freunden einmal die Woche und meine beiden Söhne spielen auch.

Vor einigen Jahren haben Sie unter anderem überlegt, auszuwandern. Wie stehen Sie heute zu dieser Idee?

Den Gedanken bezüglich des Auswanderns habe ich schnell verworfen. Ich lebe seit über zwei Jahren in einer schönen Beziehung mit meiner Lebenspartnerin Andrea. Durch die Scheidung sehe ich meine zwei Jungs leider nur alle zwei Wochen. Aber wir genießen die Zeit mit ihnen.

Straftäter haben es besonders schwer, im Berufsleben wieder Fuß zu fassen. Welchem Beruf gehen Sie aktuell nach?

Seit über drei Jahren bin ich beim Schreibwaren-Fachbetrieb Abraham angestellt und bin mittlerweile für unsere Lieferkundschaften verantwortlich. Ich bin der Familie Abraham auf ewig dankbar, dass sie mir eine Chance gegeben haben. Die Arbeitssuche war schwierig und viele wollten oder konnten mir aufgrund meiner Vergangenheit keine Chance geben.

Sie haben vorhin bereits erwähnt, dass Sie immer noch selbst hobbymäßig Fußball spielen. Reizt es Sie, wieder aktiv in einer Mannschaft zu spielen?

Die Sperre als Fußballer läuft Mitte Dezember ab und ich könnte theoretisch wieder spielen. Aber ich bin fünf Jahre weg vom Fußball und bin nicht jünger geworden. Trotzdem würde ich es mir noch zutrauen, aber da müsste wirklich ein Verein mit einer tollen Vision auf mich zukommen. Anfragen hat es aber immer wieder gegeben.

Prägend in Erinnerung geblieben ist das Spiel Grödig gegen Salzburg am 27. Oktober 2013. Der damalige Schiedsrichter Alexander Harkam pfiff einen Elfmeter, den Sie hätten verursachen sollen, nicht. Zwischen Ihnen gab es ein Wiedersehen, da Harkam als Justizwachebeamter für Sie zuständig war. Wie ging es Ihnen damit?

Selbstverständlich war das eine komische Situation, als ich ihn in der Justizanstalt getroffen habe. Wir haben dann ein längeres gutes Gespräch geführt und über alles vorgefallene gesprochen. Ich war dem Schiedsrichter nie böse, dass er den Elfmeter nicht gepfiffen hat. Im Nachhinein bin ich sogar froh, dass er den Elfmeter nicht gepfiffen hat und die ganze Sache ein Ende hatte.

Während der Ermittlungen tauchte ein Video auf, in dem Sie von einem der Mittäter in einem Waldstück bedroht worden sind. Wie erging es Ihnen in dieser Situation?

Das war ein Augenblick, wo ich um mein Leben gefürchtet habe und ich heilfroh war, dass ich diesen Ort in meinem Auto verlassen konnte. Als ich in den Wald gezwungen wurde, gingen die schlimmsten Befürchtungen in meinem Kopf umher. Die Szene hat mich noch lange verfolgt und war bei der Aufarbeitung sicher eines der schlimmsten Ereignisse.

Sie sind kein Unbekannter in Österreich. Ihr Name ist weit über die Fußballwelt hinaus bekannt. Haben Sie Probleme mit Anfeindungen?

Nein, und ich hatte auch nie mit vielen Anfeindungen zu tun. Die Bemerkungen im Internet, wo sich Leute hinter einem Pseudonym verstecken, habe ich nie wahrgenommen und waren mir egal. Direkt ins Gesicht habe ich meistens nur aufmunternde Worte erhalten, die mir auch Kraft gegeben haben.

Nachdem Sie nicht mit einer aktiven Karriere liebäugeln, streben Sie eine Tätigkeit als Funktionär oder Trainer an?

Ein Weg in den Fußball wäre kein leichter und ich weiß nicht, ob ich mir den antun soll. Denn ich werde immer angreifbar sein. Egal, in welcher Funktion. Meine Funktionärssperre läuft ja noch weitere fünf Jahre und ich darf nicht mal ehrenamtlich etwas in einem Verein tun. Gegen diese Sperre läuft aber noch ein Verfahren. Mir würde auf jeden Fall eine Position im Nachwuchsfußball gut gefallen und ich habe auch die Ausbildungen bis zum Landesverbandstrainer. Die „Droge Fußball“ lässt einen nie richtig los, aber es kann sein, dass ich nie wieder in irgendeiner Funktion im Fußball tätig sein werde. Außer im Garten, wenn ich mit meinen beiden Jungs dem Ball nachjage.