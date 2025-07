Kukuruz für Kickerbeine: Der erste Mais-Kunstrasen für Österreich

Giftiges Plastik

Am Mittwoch lud Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zum Spatenstich auf der unübersehbar in die Jahre gekommenen Liesinger Naturrasen-Arena. Schon in drei Monaten soll der erste Anpfiff nach dem Umbau erfolgen. „Drei Monate?!“ Selbst Hacker blickt skeptisch, als dieser durchaus sportliche Zeitplan artikuliert wird. Im Gespräch mit dem KURIER gibt er auch zu, sich anfangs über die Idee einer Mais-Verfüllung auf dem Fußballplatz lustig gemacht zu haben: „Ich hatte da Popcorn-Bilder vor mir. Aber es scheint wirklich eine fantastische Idee zu sein.“

Der Hintergrund für diese Maßnahme ist aber durchaus ein ernster: Ältere Kunstrasenanlagen sind mit einem Granulat aus Gummi – meist von Autoreifen – ausgestattet. Dieses gilt aber als gesundheitsschädlich und verunreinigt zudem die Umwelt mit Mikroplastik. Daher hat die EU vor zwei Jahren ein Verbot beschlossen, das allerdings erst ab 2031 gilt. Wien hat nicht so lange gewartet und per Sportstätten-Sanierungsplan „Sport.Wien.2030“ schon mehr als 20 Kunstrasenplätze umgerüstet – und zwar von Plastik auf Sand oder Kork. Und jetzt eben Mais. Ein Einstreu-Granulat ist insofern notwendig, um das Geläuf aus PVC-Halmen überhaupt bespielbar zu machen und um den Platz zu dämpfen.