„Für viele geht es um die Existenz“

Das Heulen der Motorsägen ist allgegenwärtig in den Wäldern, man hört es aus sämtlichen Himmelsrichtungen. Dutzende Menschen sind damit beschäftigt, ihr Holz aufzuarbeiten. Geschlägert haben sie es nicht selbst, das hat der Sturm in der Nacht auf 30. Oktober für sie erledigt.

Am Boden liegen zahlreiche Jungbäume, die wenig Geld bringen. Überhaupt wird viel zu viel Holz auf den Markt kommen, was den Preis pro Festmeter von 92 Euro auf unter 70 Euro drücken dürfte. Nicht nur das wissen die Landwirte. Für viele geht es ums finanzielle Überleben ihrer Nachkommen, denn der Wald wird erst in 40 Jahren wieder nachgewachsen sein.

Der KURIER ist auf Lokalaugenschein. Von der Million Festmeter Holz, die in Kärnten am Boden liegt, fällte der Sturm 100.000 Festmeter in der 2300 Einwohner zählenden Gemeinde Bad Eisenkappel/Železna Kapla in Südkärnten. Jenes Eisenkappel, das bereits am 12. Dezember 2017 von einem vergleichbaren Sturm betroffen war.

„Seit zehn Monaten räumen wir hier die Sturmschäden weg. Wir dachten, so ein Ereignis kommt nur alle hundert Jahre. Und jetzt das. Der Wind hat das Dach meines Hauses weggefegt und den Stall abgedeckt. Den Schaden im Wald kann ich nicht beziffern“, sagt Landwirt Herbert Kogoj.