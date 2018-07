Für den Laibachbus flossen zusätzlich 48.000 Euro

„Wir haben eine Starthilfe geleistet. Mit März 2017 endet aber die finanzielle Unterstützung des Landes Kärnten.“ Diese Aussage traf der einst für den Verkehr zuständige Landesrat Rolf Holub (Grüne) am 3. Februar 2017. Gemeint war die Förderung der Busverbindung zwischen den Flughäfen Klagenfurt und Laibach. Und dennoch wurde diese klammheimlich um ein Jahr verlängert.

348.000 Euro an Steuergeldern flossen von 2014 bis 2017 in das Projekt „Alpe-Adria-Line“. Kritiker nannten das Verkehrsmittel „Geisterbus“, weil ihn im Schnitt nur fünf Personen pro Fahrt nutzten. Der Bevölkerung wurde in der Folge vorgegaukelt, der Bus fahre weiterhin vier Mal pro Tag von Klagenfurt über den Loiblpass bis zum Laibacher Airport, nach Ljubljana selbst und wieder retour – aber längst ohne öffentliche Zuschüsse.

„Wir haben den Unterlagen aus dem Holub-Referat entnommen, dass im vierten Jahr vom Land weitere 48.000 Euro bezahlt wurden“, heißt es nun aus dem Büro von Landesrat Ulrich Zafoschnig (ÖVP). Er, der Holub beerbte, ließ eine Evaluierung vornehmen und kam zum Schluss: „Das Projekt wird künftig vom Land nicht mehr finanziell unterstützt.“