Fünfjähriger von Pistenraupe überfahren: Sechs Monate bedingt für den Fahrer

Weihnachten 2011 in Werfenweng: Ein paar gemütliche Feiertage wollte die Familie aus Heidelberg in Deutschland im Salzburger Pongau verbringen. Es wurde ein Horrortrip.

Am 25. Dezember wurden Elias H., fünf Jahre alt, und Vater Mathias H., 33, am Rand der Skipiste von einem Pistenfahrzeug überfahren. Der Bub starb noch an der Unfallstelle, der Vater überlebte schwer verletzt.

Am Donnerstag standen der Fahrer der Pistenraupe und der Betriebsleiter der Bergbahnen Werfenweng in Salzburg vor dem Richter. Der Lenker der Pistenraupe, der seinen Job mittlerweile gekündigt hat, nahm die Schuld des Unfalls auf sich. „Ich habe die beiden nicht gesehen. Es ist mir der Fehler unterlaufen, dass ich mich auf einen Snowboardfahrer konzentriert habe und zu wenig aufgepasst habe“, sagte der 32-Jährige. Er hatte gar nicht bemerkt, dass er die beiden Skifahrer überfahren hatte; erst zwei Zeugen machten ihn darauf aufmerksam. Der beschuldigte Fahrer leide aufgrund des Unfalls an psychischen Problemen, sagte sein Verteidiger. „Es ist ihm ein Fehler passiert, der ihm zutiefst leid tut.“