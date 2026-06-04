Fünffach-Jackpot am Sonntag mit 5,5 Millionen Euro

Die Lotto-Ziehung am Mittwoch endete erneut ohne einen Tipp mit den sechs Richtigen - 14, 23, 32, 35, 41 und 45. Damit geht es am kommenden Sonntag um einen Fünffachjackpot bei Lotto “6 aus 45“. Es ist dies der fünfte Fünffachjackpot im heurigen Jahr, zwei davon entwickelten sich bisher noch zu einem Sechsfachjackpot weiter.

Im Topf für den Sechser liegen am Sonntag 5,5 Millionen Euro. Es gab zwei Fünfer mit Zusatzzahl, ein Gewinn geht nach Tirol, der zweite an einen Spielteilnehmer, der via win2day an der Ziehung teilgenommen hatte.