Fünffach-Jackpot am Sonntag mit 5,5 Millionen Euro
Die Lotto-Ziehung am Mittwoch endete erneut ohne einen Tipp mit den sechs Richtigen - 14, 23, 32, 35, 41 und 45. Damit geht es am kommenden Sonntag um einen Fünffachjackpot bei Lotto “6 aus 45“. Es ist dies der fünfte Fünffachjackpot im heurigen Jahr, zwei davon entwickelten sich bisher noch zu einem Sechsfachjackpot weiter.
Im Topf für den Sechser liegen am Sonntag 5,5 Millionen Euro. Es gab zwei Fünfer mit Zusatzzahl, ein Gewinn geht nach Tirol, der zweite an einen Spielteilnehmer, der via win2day an der Ziehung teilgenommen hatte.
Bei Lotto-Plus gab es am Mittwoch ebenfalls keinen Sechser. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang auf die Fünfer aufgeteilt. Jeder der insgesamt 62 Lotto-Plus Fünfer erhält somit etwas mehr als 6.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 300.000 Euro.
Joker gezogen
Beim Joker gab es dieses Mal einen Solo-Gewinn. Gleich mit dem ersten von drei abgegebenen Joker-Quicktipps hatte ein Kärntner oder eine Kärntnerin die richtige Kombination geknackt. Für den Joker gibt es etwas mehr als 248.000 Euro.
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