Führerscheinloser Lenker beging nach Unfall Fahrerflucht

Ein 27-jähriger Mann ohne Führerschein ist am Dienstagabend in Innsbruck-Hötting auf eine 15-jährige Mopedfahrerin aufgefahren. Nachdem die Jugendliche zu Sturz gekommen war, beging der 27-Jährige Fahrerflucht. Über Fotos von Freunden des Mädchens wurde die Zulassungsbesitzerin des Unfallautos ermittelt. Der 27-Jährige hatte den Wagen ohne ihre Erlaubnis in Betrieb genommen, informierte die Polizei. Der Mann selbst wurde bei einer Nachschau nicht angetroffen.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 20.30 Uhr an einer Kreuzung. Der 27-Jährige fuhr auf das Moped auf und schob das Zweirad und die Jugendliche nach ihrem Sturz noch einige Meter vor sich her. Der Mann blieb kurz stehen, fuhr dann aber weiter, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Freunde der Jugendlichen, die sich mit ihren Mopeds in unmittelbarer Nähe aufhielten, fotografierten den Unfallwagen. Die Bilder führten zur Zulassungsbesitzerin und in weiterer Folge zum Unfalllenker. Er wird angezeigt.