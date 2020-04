Führerschein: Gesetz verhindert Online-Kurse

Das reicht „Easy Drivers“-Chef Walter Harm nicht. Es sei „an Skurrilität nicht zu überbieten“, dass alle Bildungseinrichtungen Online-Kurse anbieten dürfen, die österreichischen Fahrschulen aber davon ausgesperrt sind. „Distance Learning ist auch für den Fahrschulunterricht nicht explizit verboten und erfüllt die Erfordernisse, die der Unterricht laut Kraftfahrgesetz erfüllen muss. Außerdem geht das Risiko, sich mit Corona anzustecken, so gegen null.“ Der Theoriekurs via „Distance Learning“ schließe zudem mit derselben behördlichen Theorieprüfung ab wie der Präsenzkurs im Schulungsraum. Noch dazu sei der Online-Kurs für Fahrschulen die ideale Lösung, um die Krise zu überstehen. Damit könne der „normalen“ Geschäftstätigkeit nachgegangen werden, anstatt die Unterstützungsleistungen der Politik in Anspruch nehmen zu müssen. Und: Es müssten keine Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt oder gekündigt werden, sagt Harm.

Im Gespräch mit dem KURIER sprach sich Wirtschaftskammer-Funktionär Ebner nicht per se gegen Online-Unterricht aus: „Rund 50 Prozent des Unterrichtes laufen in der Regel ohnehin schon über elektronische Medien, die anderen 50 Prozent sind der Präsenzunterricht in der Fahrschule.“ Für einen anerkannten Online-Theorieunterricht brauche es eine Gesetzesänderung. Und bis es so weit ist, würden Online-Kurse weiterhin rechtswidrig bleiben.

von Victoria Schmidt