„Fühle mich nicht als Spielball“

Von Martin Gebhart

Im Kampf gegen die Corona-Krise ist Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) eine der Säulen der Landesregierung. Speziell die Zusammenarbeit mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) soll sehr gut funktionieren, wie von beiden Seiten bestätigt wird. Politisch ist das manchmal eine Position zwischen zwei Stühlen. Auf der einen Seite die notwendige Zusammenarbeit mit der ÖVP-Führung, auf der anderen Seite die Linie von ihrem SPÖ-Landesparteichef Franz Schnabl, der auch Corona-Maßnahmen im Land ins Visier nimmt.

Ulrike Königsberger-Ludwig löst das für sich mit ihrer eigenen politischen Position: „Ich sehe mich den Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet.“ Auf keinen Fall fühle sie sich als „Spielball“ zwischen der SPÖ- und der ÖVP-Führung, wie sie im KURIER-Talk im Studio Pods & Bowls erklärt. Wenn es Kritik gebe – egal von welcher Seite – würde das „auf Augenhöhe“ ausgeredet. Sie habe bereits vor der Pandemie Akzente gesetzt, etwa in der Kinder- und Jugendhilfe oder bei den Frauenhäusern. Dass alles nicht immer einfach ist, sei für sie kein Problem. Königsberger-Ludwig: „Politische Arbeit ist immer herausfordernd. Ich bin schon so lange in der Politik und habe so viele unterschiedliche Szenarien bereits erlebt. Ich schaue einfach darauf, dass ich meine Aufgaben erfülle.“