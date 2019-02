Frühlingshafte Temperaturen am Ende der Semesterferien

Der Vorfrühling lässt grüßen: Bis zu 15 Grad Celsius verheißen die Wetterprognosen für das Wochenende. In den kommenden Tagen wird es laut UBIMET-Vorhersage sukzessive milder, am Wochenende erreichen die Temperaturen oft schon zweitstellige Werte. Allerdings folgt bereits am Montag eine kräftige Abkühlung auf den Fuß.

Bereits am Freitag werden im Wiener und Grazer Becken rund zehn Grad erreicht. "Noch milder wird es dann am Samstag, bei 13 oder sogar 14 Grad am Nachmittag kann man im östlichen Flachland den Kaffee schon im Freien genießen", prognostiziert UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Der wärmste Tag der Woche kommt ganz zum Schluss: Eine föhnige Südströmung lässt am Sonntag die Temperaturen vom Bodensee bis zum Neusiedler See auf zehn bis 15 Grad steigen, deutlich kühler bleibt es einmal mehr in Osttirol und Kärnten.